Fluxo intenso de veículos no cruzamento da Transbrasiliana com a Feira de Santana: riscos aos motoristas (Wildes Barbosa/O Popular)\nA Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) de Goiânia estuda a possibilidade de retirar a rotatória existente no cruzamento da avenida Feira de Santana com a avenida Transbrasiliana, no Setor Parque Amazônia, e a implantação de semáforos simples, com dois estágios e sem conversão à esquerda. Nessa fase do processo, estão previstas duas alças de retorno na Transbrasiliana, sendo uma com controle semafórico e a outra com movimento livre para ingresso na corrente de tráfego. As duas avenidas são consideradas de grande porte e estratégicas para o fluxo da região e sofrem com constantes congestionamentos.\nNo trecho noroeste da avenida Transbrasiliana, sentido Setor Jardim América, é pensado o alargamento da pista em ambos os sentidos, saindo de 7,5 metros para 9,2 metros, além de três faixas por sentido entre a avenida Feira de Santana e a alça de retorno livre deste intervalo. Já no trecho sudeste da Transbrasiliana, sentido avenida Rio Verde, é planejado o alargamento das pistas em ambos os sentidos, passando de 8 metros para, 9,20 metros, um retorno semaforizado, uma alça de retorno com duas faixas de acesso e três faixas por sentido entre a Feira de Santana e a alça de retorno com controle semafórico.