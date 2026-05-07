Algumas ruas de Goiânia têm chamado a atenção por rotatórias pintadas no chão e rodeadas por tachões refletivos, como no cruzamento da Rua V-8 com a Rua V-3, na Vila Resende. Segundo a Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET), a sinalização segue critérios técnicos e é permitida pela legislação. Além disso, a medida é adotada principalmente em locais onde a prefeitura precisa intervir no tráfego de veículos sem alterar a estrutura física da via.\nConforme a SET, o processo ocorre em três etapas: primeiro, é realizada a pré-marcação; depois, a pintura horizontal; e, em seguida, a instalação dos tachões, também conhecidos como "tartarugas". Além de organizar o fluxo em cruzamentos, as rotatórias fazem com que os motoristas reduzam a velocidade. Isso, por sua vez, diminui a quantidade de acidentes e aumenta a segurança no trânsito.