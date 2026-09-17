-VÍDEO: Homem desaparece após bater carro em avenida, e família busca informações (1.3438378)\nAs roupas achadas perto da ossada localizada próxima de onde o marceneiro Jefferson de Oliveira, de 43 anos, desapareceu são parecidas com as que ele usava quando sofreu o acidente e sumiu em Aparecida de Goiânia, segundo o delegado Sérgio Henrique. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que os restos mortais pertençam a Jefferson, mas somente a perícia vai confirmar a identidade. O laudo deve ficar pronto em 30 dias.\nTudo indica que possivelmente seja ele, porque as roupas são muito condizentes com as que ele usava quando foi visto pela última vez e porque a vítima utilizava um aparelho ortodôntico semelhante ao de Jefferson. É muita coincidência, mas não podemos cravar antes do resultado do exame de DNA. Ainda assim, tudo indica que sim”, explicou o delegado em entrevista à TV Anhanguera.