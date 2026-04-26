A Rua 8, tradicionalmente conhecida como Rua do Lazer, no Centro de Goiânia, foi reconhecida como patrimônio imaterial da cidade. O objetivo é garantir a valorização e preservação da história e cultura do espaço que é ponto de encontro da capital e símbolo da cultura e convivência.\nVeja entrevistas com frequentadores do espaço na reportagem da TV Anhanguera: Rua do Lazer é reconhecida como patrimônio imaterial de Goiânia\nO projeto, que foi apresentado pelo vereador Wellington Bessa (DC), agora consta na Lei nº 11.614, de 24 de abril de 2026, sancionada pelo prefeito Sandro Mabel e publicada no Diário Oficial do Município.\nRua do Lazer passa por renascimento cultural com novos bares e ocupação de pessoas no Centro\nRua do Lazer sobrevive esquecida no meio do Centro de Goiânia\n-Rua do Lazer é reconhecida como patrimônio imaterial de Goiânia (1.3402666)