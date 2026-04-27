Em outubro do ano passado, o prefeito Sandro Mabel (UB) assinou ordem de serviço para o recapeamento de 37,97 quilômetros (km), contemplando 40 ruas de 12 bairros de Goiânia, entre eles o Setor Sudoeste. O serviço foi realizado pelo Consórcio Recape Gyn até novembro daquele ano. Cinco meses depois, há ruas no bairro que ainda não receberam a sinalização no asfalto, resultando em confusão para os motoristas. É o caso do cruzamento da Rua Itajubá com a Rua Luiz de Matos, em que a rotatória que existia no espaço foi apagada. A gestão municipal chegou a marcar, meses depois, o obstáculo com cones, o que não impede problemas de tráfego.\nSituação semelhante ocorre na Rua dos Missionários, no Setor Rodoviário, onde a rotatória com a Avenida Nossa Senhora da Conceição, na esquina do Colégio Estadual José Lobo, já foi local de colisões entre veículos, pois não há informações sobre a sinalização de ‘pare’. Comerciantes locais relatam um aumento da velocidade dos condutores devido à ausência da rotatória, especialmente na Avenida Nossa Senhora da Conceição. A estimativa deles é que a sinalização está ausente há dois meses no local.