No último final de semana em Goiânia um servidor público morreu após ser atacado por abelhas quando foi tentar proteger a esposa de um enxame em uma praça no setor Oeste. O caso chamou a atenção na cidade, e por isso o jornal O POPULAR procurou um especialista para dar dicas de como se proteger em situações como essa, que infelizmente resultou na morte de Flávio Brandão, de 55 anos.\nEm entrevista à reportagem, o tenente Joás Júnior do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), deu dicas de como agir durante um ataque de abelhas. Segundo ele, o primeiro passo é manter a calma e procurar o mais rápido possível um local seguro para se esconder.\nAinda conforme o tenente, um ataque de abelhas pode levar uma pessoa a óbito independente de ela ser ou não alérgica à picada. Se a quantidade de ferroadas for alta, o caso pode ser irreversível, pois segundo ele, a quantidade de toxina no organismo pode causar uma parada cardíaca.