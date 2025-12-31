Mãe, pai e os dois filhos morreram em acidente na BR-050 (Reprodução/ Instagram de Edineide Marques)\nA família de quatro pessoas que morreu em um acidente na BR-050, próximo ao município de Campo Alegre de Goiás, era natural do Piauí. No carro estavam a mãe Edineide Marques dos Santos, de 37 anos, o pai Gastones Ferreira da Rocha, de 41 anos, e os filhos Ananias Marques dos Santos Rocha Neto, de 9 anos e Elizeu Marques dos Santos Rocha, de 14 anos.\nNas redes sociais de Gastones e Edineide, o casal gostava de publicar declarações de amor aos filhos e postar fotos juntos em diferentes ocasiões, desde treinos na academia até momentos românticos.\n"Meu lugar no mundo. Amor em forma de família. Onde o amor mora. Minha paz, meu tudo. Juntos, é o que importa. Nosso abraço é lar. Minha razão de sorrir. Amo vocês por de mais", disse nas redes sociais, em publicação com fotos da família.