-Vídeo: Rainha Country (1.3324061)\nA modelo Amanda Ferreira, de 32 anos, virou nome conhecido no circuito country do interior de Goiás ao conquistar um dos títulos mais disputados da região: Rainha Rodeio Country Goiás 2026. A modelo também levou para casa a coroa de Rainha da ExpoAgro Uruaçu 2025.\nNatural de Uruaçu, no norte goiano, Amanda vem se destacando não apenas pela beleza e elegância, mas também pela fé e autenticidade nas apresentações. Nas redes sociais, a modelo compartilhou mensagens de gratidão após a conquista da coroa do rodeio country.\nPrimeiramente, agradeço a Deus e à Nossa Senhora por me cobrirem com o manto sagrado e me guiarem em cada passo dessa caminhada. Meu coração é só gratidão a todos que torceram, acreditaram e me apoiaram até aqui”, declarou.\nAo relembrar o desfile que a elegeu Rainha da 39ª Exposição Agropecuária de Uruaçu, Amanda contou que a noite foi marcada por emoção e imprevistos e que tudo aconteceu “do jeito que Deus quis”.