Ex-prefeito Rogério Cruz e auxiliares entregam à servidora Helenice Souza prêmio Funcionário Padrão, em dezembro de 2022 (Divulgação/ Prefeitura de Goiânia)\nA servidora pública que foi presa suspeita de desviar R$ 425 mil da Prefeitura de Goiânia para pagar cartão e compras em farmácia foi identificada como Helenice Evangelista de Souza, de 48 anos. As informações são da jornalista do POPULAR, Fabiana Pulcineli. Segundo o Portal da Transparência, ela é servidora concursada, tem salário de mais de R$ 10 mil e recebeu normalmente no último mês.\nAo POPULAR, nesta quinta-feira (7), o advogado de Helenice, Roberto Rodrigues, disse que não conseguiu se comunicar efetivamente com a cliente. Segundo ele, a investigada passa por um "tratamento psiquiátrico".\nEla está muito abalada. Então, não deu para eu conversar com ela, porque não está em condições de conversar sobre esse fato", salientou a defesa.