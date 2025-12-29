-Suspeito de liderar o Comando Vermelho em Aparecida de Goiânia é preso em praia do Rio de Janeiro; v (1.3355175)\nDaniel Rodrigues dos Santos, conhecido como “Bozo”, preso no último domingo (28) em uma praia da Zona Sul do Rio de Janeiro, é apontado pelas forças de segurança como chefe do Comando Vermelho (CV) em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Ele foi localizado após um trabalho de inteligência das polícias militares do Rio e de Goiás.\nAo POPULAR, a PMGO informou que Daniel possui diversas passagens criminais, principalmente por tráfico de drogas. Ele também responde por receptação, violação de domicílio, desobediência, resistência e injúria. A infração mais recente registrada contra ele é por tráfico de drogas, com data de 28 de março de 2025.\nAs investigações das PMs indicam que “Bozo” é integrante do Comando Vermelho, com atuação direta em Aparecida de Goiânia, além de manter ligação com a facção criminosa que atua no Rio de Janeiro.