O delegado Rafael Pareja, de 50 anos, que morreu após passar mal enquanto jogava beach tennis em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, atuou por 21 anos na Polícia Civil de Goiás, segundo o portal da transparência. Ele era casado há 23 anos com a advogada Weruska Camargo.\nSegundo a PC, Rafael sofreu um infarto, no domingo 24. Ele foi socorrido e levado para uma Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu, informou a corporação. O delegado fez aniversário no último dia 14.\nO investigador era responsável pela 1ª Delegacia Distrital de Polícia de Luziânia. De acordo com o Sindicato dos Delegados de Polícia (Sindepol), Rafael atuou como delegado, além de Luziânia, em Cristalina e em Cidade Ocidental.\nNas eleições de 2022, Rafael chegou a disputar uma cadeira da Câmara dos Deputados pelo partido Solidariedade e obteve 2.844 votos.