O casal Rogério Naves de Lima, de 49 anos, e Sara Núbia Siqueira Guedes Torres, de 39, encontrado morto dentro de casa na Vila São João, em Goiânia, na quarta-feira (25), era proprietário de um escritório de advocacia. Rogério e Sara eram advogados, mas ele estava licenciado da profissão e atuava como policial penal. O presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema de Execução Penal de Goiás (Sinsep), Maxsuell Neves, contou ao POPULAR quem era Rogério.\nRogério era um excelente servidor, do concurso de 2002. Muito querido entre os policiais. Era uma pessoa muito espontânea, alegre, sempre disposto a ajudar os companheiros”, recorda Neves.\nMaxsuell destaca que, embora Rogério tenha alcançado ascensão financeira, decidiu seguir na Polícia Penal. “Era um servidor que cumpria suas obrigações, gostava, amava a profissão. Tanto que tinha até uma condição financeira boa, mas continuava na polícia por amor mesmo, por gostar”, ressaltou o presidente do sindicato.