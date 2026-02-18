-ACIDENTE BR-020 (1.3375257)\nQuatro das cinco pessoas que morreram na batida entre uma van e um caminhão na BR-020, próximo a Formosa, no Entorno do Distrito Federal, na madrugada da terça-feira (17), foram identificadas. Segundo a Polícia Civil (PC), uma das vítimas ainda não teve a identidade confirmada oficialmente.\nSegundo o delegado-chefe de Planaltina, Gilberto Barcelos, os mortos identificados até o momento são:\nEveraldo de Oliveira Santos, 52 anos;\nGeneilde da Silva Lima, 39 anos;\nLaudenice Vogado de Oliveira, 58 anos;\nRavi Gael da Silva Vogado, 4 anos.\nDe acordo com Barcelos, a Polícia Civil ainda trabalha para identificar a quinta vítima.\n-WEBSTORIES: Saiba quem são os mortos em batida entre van e caminhão na BR-020 (1.3375912)\nSobre o acidente\nConforme informações da TV Anhanguera, a van saiu de Santa Rita de Cássia, na Bahia, com destino ao Distrito Federal. À reportagem, Gilberto Barcelos informou que a PC realiza diligências para apurar as circunstâncias da colisão.