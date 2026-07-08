A Promotoria de Justiça de Limeira denunciou quatro pessoas por envolvimento na morte de uma jovem de 21 anos arremessada, sem corda, de uma ponte durante a prática da modalidade rope jump.\nO QUE ACONTECEU\nDenúncia foi formalizada na terça-feira (7). Três homens poderão responder por homicídio com dolo eventual, qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Luis Felipe Feliciano Egoroff, Maicon Fernandes Cintra, Vitor de Freitas Gonçalves permanecem presos. Outros dois homens que também presos pelo caso, João Antônio Pivetta Ribeiro da Silva e Gabriel Barros Martins, não foram denunciados.\nA quarta denunciada é a organizadora do evento. Evelyne dos Santos Gonçalves vai responder pela prática do mesmo crime, mas por omissão imprópria, na condição de garantidora da segurança dos participantes. Como ela tentou eliminar prova relevante para a investigação, é acusada também de fraude processual. Ela teria pedido que os instrutores escondessem a câmera que estava com jovem lançada sem cordas.