Uma paineira – espécie também conhecida popularmente como barriguda – de quase 90 anos está entre as 48 árvores apontadas em parecer técnico da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) de Goiânia para serem extirpadas no Parque Lago das Rosas, no Setor Oeste. Quase da mesma idade que tem Goiânia, a árvore foi acometida por uma praga que comprometeu suas raízes e, hoje, apresenta risco de queda. Segundo a presidente da agência, Zilma Peixoto, a instituição pretende buscar o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) para mediar o diálogo com moradores da região, que protestam contra a retirada das árvores.\nNeste domingo (24), dezenas de moradores e frequentadores do parque promoveram uma manifestação contra o corte de árvores. A mobilização foi uma resposta ao parecer técnico da agência. O serviço de extirpação, que começou a ser feito no meio da última semana, foi suspenso na sexta-feira (22), após pressão da população, até que um laudo independente seja apresentado.