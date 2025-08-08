O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Goiânia conseguiu junto ao Ministério da Saúde, via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Saúde, 14 novas ambulâncias. Ainda não há previsão de quando os veículos vão chegar à capital goiana. O aumento da frota é resultado do processo de reestruturação do serviço. Para ter ideia, de janeiro a junho de 2024 o Samu havia realizado 23,3 mil atendimentos. No mesmo período, em 2025, foram 29,6 mil, o que representa um crescimento de 26%.\nO recebimento dessas novas ambulâncias será anunciado pelo prefeito Sandro Mabel (UB) nesta sexta-feira (8), durante as comemorações do aniversário de 21 anos do Samu Goiânia. O sucateamento dos veículos e a quantidade reduzida de viaturas em circulação eram os principais problemas do Samu Goiânia na gestão passada.