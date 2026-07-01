A Prefeitura de Goiânia recebeu, nesta terça-feira (30), sete novas ambulâncias para reforçar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os veículos foram entregues pelo Ministério da Saúde e a expectativa é de que outros sete cheguem à capital ainda este ano. Com isso, o município pretende substituir gradualmente parte da frota atualmente alugada, composta por 22 ambulâncias, cujo contrato tem custo anual de R$ 4,2 milhões.\nEm agosto de 2025, O POPULAR já havia mostrado que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) tinha conseguido junto ao Ministério da Saúde, via Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) Saúde, 14 novas ambulâncias. O recebimento dessas novas ambulâncias foi anunciado pelo prefeito Sandro Mabel (UB) durante as comemorações do aniversário de 21 anos do Samu de Goiânia.