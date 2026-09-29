O prefeito Sandro Mabel (UB) confirmou o adiamento para 2027 da construção de uma bacia de contenção das águas pluviais no Córrego Botafogo próximo à 2ª Radial, na Vila Redenção. Seria a primeira de uma série de obras prometidas pela atual gestão para conter os alagamentos que acontecem na Marginal Botafogo durante o período de chuvas em Goiânia. Sem a bacia para 2026, o prefeito diz que foram adotadas outras medidas como obras pontuais de drenagem e a elaboração de um plano de contingência contra o Super El Niño, que devem evitar transtornos mais graves durante o período de chuvas.\nA construção da bacia – também chamada de piscinão – enfrentava dois entraves, conforme vinha mostrando O POPULAR em reportagens: um relacionado ao custo, uma vez que o único consórcio que demonstrou interesse em assumir o serviço ofereceu um valor 20% acima do estimado pela Prefeitura; e outro, à falta de licença ambiental para execução do projeto. No começo de setembro, Mabel já havia reconhecido o problema e dado uma semana para o consórcio baixar o preço. Em entrevista à imprensa nesta segunda-feira (28), ele disse que a proposta do consórcio estava R$ 10 milhões acima do que a Prefeitura havia estimado de custo para a obra.