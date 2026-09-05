Durante reunião com os servidores municipais, na tarde desta sexta-feira (4), o prefeito Sandro Mabel (UB) apresentou um novo acordo para os funcionários públicos, pelo qual vai conceder progressão salarial para todos os que estão com o benefício parado ou em atraso. A ideia é acelerar a concessão para todo servidor que tenha cumprido os requisitos legais. Em contrapartida, a adesão não inclui o pagamento de valores retroativos.\nA adesão é voluntária e o prefeito ressaltou que todo servidor é livre para não aderir e recorrer aos valores anteriores na Justiça. O funcionário municipal que optar pelo acordo receberá os efeitos financeiros futuros do direito concedido, mas renunciará às diferenças remuneratórias acumuladas anteriormente, inclusive aquelas decorrentes da demora na concessão.\nMabel explica que a gestão não tem condições financeiras de arcar com os valores que já ficaram para trás, acumulando das gestões anteriores. “Eu gosto de resolver problemas, mesmo que às vezes cause algumas rusgas. Os prefeitos anteriores não conseguiram pagar (a progressão salarial) para trás, e consequentemente não pagarão para frente também. Isso foi se acumulando. Nós vamos pagar para frente.”