Em meio a um processo de renegociação de dívidas federais e à tentativa de reverter a condição de dependência financeira da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), a Prefeitura de Goiânia ampliou neste ano uma série de testes com equipamentos e mudanças internas na estatal. As iniciativas fazem parte do plano da gestão para reorganizar a companhia. Em entrevista, o prefeito Sandro Mabel (UB) contou que a aposta central é a mecanização de serviços, revisão de processos internos e uma reestruturação que pode incluir, no futuro, a venda de parte da empresa a um sócio privado.\nA Prefeitura adquiriu cerca de 80 máquinas compactas para corte de grama e está avaliando o uso de uma varrição mecanizada. Segundo ele, as máquinas prometem reduzir equipes e custos operacionais: “Dois rastelando, dois segurando aquela tela para não jogar pedra no vidro dos carros, que quebra muito vidro. (Com a máquina) Não tem nada disso, a máquina não joga pedra. Ela segura tudo, ela corta e segura tudo, é mais eficiente.”