O projeto de lei aprovado por unanimidade pela Câmara de Goiânia prevendo que a Prefeitura desse um auxílio de R$ 5 mil a mulheres vítimas de violência para compra de arma de fogo foi vetado parcialmente pelo prefeito Sandro Mabel (UB) justamente nessa parte, assim como nos trechos que obrigavam o município a financiar cursos de defesa pessoal, treinamento para uso de arma e auxílio para aquisição de dispositivos não letais. No dia 10 de março, O POPULAR mostrou que o programa, batizado de Escudo Feminino, poderia armar até 175 mulheres nos próximos três anos, caso fosse sancionado em sua totalidade.\nO veto parcial atinge, na íntegra, 18 dos 28 artigos do projeto de lei e, parcialmente, outros 3. Havia uma expectativa sobre qual seria o posicionamento do prefeito, que no dia 9 havia dito à TV Anhanguera apenas que seria necessário estudar a constitucionalidade e a viabilidade do projeto e que havia muitos questionamentos a serem feitos, sugerindo a possibilidade de um caminho alternativo, mas sem detalhá-lo. No mesmo dia, o titular da Procuradoria-Geral do Município (PGM), também à TV, afirmou que não havia sido identificada nenhuma inconstitucionalidade. Desde então, a PGM deu três pareceres com algumas divergências entre eles.