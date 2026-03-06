A responsável pelo estabelecimento, mãe de um integrante da facção criminosa PCC, foi presa em flagrante; agentes da Vigilância Sanitária encontraram alimentos vencidos e condições de insalubridade (Divulgação/Polícia Civil)\nUma operação da Polícia Civil, em parceria com a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar, fechou uma sanduicheria no setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. Durante a fiscalização no local, as equipes encontraram uma série de irregularidades sanitárias.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do estabelecimento até a última atualização desta matéria. A responsável pela sanduicheria foi presa, segundo a PC.\nA operação faz parte das investigações sobre a atuação de integrantes do crime organizado na região, que estariam utilizando comércios aparentemente legais como fachada para atividades ilícitas.