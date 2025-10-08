-Água suja (1.3321244)\nA concessionária Saneamento de Goiás S.A (Saneago) deve pagar uma indenização por danos morais de R$ 10 mil a um casal que recebeu água suja em Porangatu, no Norte de Goiás, em 2024. Ao POPULAR, o advogado Thaffer Nasser, que representou o casal, informou que a água estava barrenta, turva e com um odor desagradável (veja no vídeo acima)\nEstavam acontecendo diversas queimas de chuveiro pelo fato da água barrenta. Mesmo chamando a Saneago, eles chegavam no local, descarregavam o cavalete e mesmo assim a água continuava barrenta. Devido a diversas tentativas de resolver a situação, os autores entraram com uma demanda na via judicial para tentar solucionar o problema e pediram uma indenização por danos morais”, explicou o advogado.\nMineradora é condenada por danos ambientais após 31 anos