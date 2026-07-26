Segundo a Companhia, os primeiros testes operacionais apontaram a necessidade de adequar a travessia aérea da adutora devido à movimentação da tubulação, o que exigiu a revisão da solução prevista no projeto inicial. (Divulgação/ Saneago)\nA Saneamento de Goiás S.A. (Saneago) foi multada em R$ 2,6 milhões devido à paralisação de obras de infraestrutura de água e esgoto por mais de um ano em Goiânia. A penalidade decorre de fiscalizações que identificaram o descumprimento de prazos contratuais e cronogramas operacionais, além dos transtornos causados à rotina dos moradores em bairros afetados pelas intervenções interrompidas.\nVeja a matéria da TV Anhanguera: Obra da Saneago em calçada do Centro de Goiânia gera reclamação de moradores\nAo POPULAR, a Saneago informou que as obras do Booster Vila Adélia e do Centro de Reservação Atlântico estão 98% concluídas. Segundo a Companhia, os primeiros testes operacionais apontaram a necessidade de adequar a travessia aérea da adutora devido à movimentação da tubulação, o que exigiu a revisão da solução prevista no projeto inicial.