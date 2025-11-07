A Basílica de Trindade passará por uma grande reforma, que promete ser entregue até a Romaria do Divino Pai Eterno em 2026. A proposta é reformar a fachada externa para trazer mais beleza à construção, conforto e acessibilidade aos fiéis.\nO projeto é assinado pelo arquiteto João Martins e prevê a construção dos átrios, varanda, elevador e banheiros, além da reformulação das paredes externas, tudo de forma simultânea.\nSegundo a Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), a intervenção tem como objetivo preservar e aprimorar a estrutura existente, garantindo a conservação do patrimônio físico e espiritual do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno.\nA ação foi divulgada durante uma missa realizada no dia 1° de novembro e, segundo a Basílica, busca-se, ainda, proporcionar melhores condições de acolhida, acessibilidade e conforto aos fiéis e peregrinos, fortalecendo a experiência de fé, oração e devoção vivida no espaço.