Uma ambientalista de apenas 10 anos tem chamado a atenção na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes), realizada desde segunda-feira (10) em Belém do Pará. A colombiana Sara Diaz despontou na COP30 em plena inauguração do Pavilhão do Brasil, no primeiro dia do evento, quando, com a espontaneidade típica das crianças, quebrou o protocolo e abordou a ministra de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, para quem entregou uma carta. Desde então Sarita, como é carinhosamente chamada, tem sido presença requisitada para participar de painéis e entrevistas para diferentes países, o que lhe tem rendido o título de “Greta Thunberg latina”.\nEntre os compromissos que surgiram após a menina colombiana ter se apresentada a Marina Silva está a inauguração do Pavilhão do Balanço Ético Global, na noite de quarta-feira (12), onde ela se encontrou novamente com a ministra, por quem foi elogiada, e discursou diante de autoridades.