Após meses de espera, a pequena Sarah chegou ao mundo no último sábado (4), pesando 3,2 quilos. A mãe, Juliana da Silva Rocha de Jesus, de 33 anos, enfrentou uma gravidez marcada por dificuldades e chegou à 38ª semana de gestação em situação de rua. Apesar disso, conseguiu garantir à filha um início de vida em condições mais dignas. Após deixar o Hospital e Maternidade Dona Iris (HMDI), a família seguirá para um quarto de pensão, alugado por um mês por uma pessoa que se sensibilizou com a história e decidiu ajudá-los.\nReportagem do POPULAR, publicada na edição de 24 de março, mostrou que, naquele dia, Juliana completava 38 semanas de gestação em situação de rua. Na ocasião, ela e o marido, Peter Aparecido de Jesus, de 38 anos, buscavam refúgio na marquise da Estação Ferroviária de Goiânia, onde enfrentavam dias de calor intenso e noites frias e chuvosas. À época, o plano do casal era receber o Bolsa Família no fim daquele mês e alugar um barracão. Caso a bebê nascesse antes disso, eles não sabiam o que fariam e, por isso, avaliavam a possibilidade de se deslocar para a região do entorno da Dona Iris, para facilitar o acesso à maternidade.