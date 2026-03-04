O primeiro sargento da PM Tiago Borges Dwornik, de 46 anos, foi condenado a 10 anos e 4 meses de prisão por tráfico de drogas e por posse irregular de munições de armamento de uso restrito e permitido. Os crimes foram descobertos durante o cumprimento, em sua residência em Aparecida de Goiânia, de um mandado de busca e apreensão relacionado a um inquérito em que ele e outro policial eram investigados pela execução de um casal cometida em 2019.\nTiago chegou a ficar três meses preso quando, em maio de 2025, a Polícia Civil encontrou em sua casa 2,1 quilos de maconha, 400 gramas de cocaína e uma pílula de ecstasy, além de oito balanças de precisão, notas falsas de R$ 50, um simulacro de arma de fogo e munições de diversos calibres. Agora, apesar de a condenação prever o cumprimento da pena em regime fechado, ele continua em liberdade até pelo menos o trânsito em julgado da sentença. Ainda cabe recurso contra a decisão.