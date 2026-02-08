-morte_kennon_ribeiro.mp4 (1.3371779)\nO sargento da Polícia Militar Kennon Ribeiro de Fonseca Neres, de 52 anos, que morreu nesta sexta-feira (6) após sofrer um infarto na casa onde morava, em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital, era considerado pela filha um 'super-herói' de farda. Segundo Dayanne Neres, filha de Kennon e estudante de zooctecnia, o pai fez o possível e o impossível pela corporação e aguardava ansioso a chegada da sua primeira neta, que ela está gestando há seis meses.\nAo POPULAR, Dayanne Neres ressaltou que Kennon tinha paixão por carros antigos e, para ela, ele era considerado um verdadeiro 'super-herói'.\nEra um super pai, um filho maravilhoso e um avô super babão (era o sonho dele ser avô). Mas, além de tudo isso, era um super-herói de farda, fez o possível e impossível dentro e fora do batalhão. Meu pai era meu super-herói. A super paixão dele era o Veraneio 064. Ele se abdicou de dias com a família por ele”, declarou Dayanne Neres.