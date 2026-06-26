Um sargento da Polícia Militar de 61 anos foi promovido a subtenente por ato de bravura durante o acidente com o Césio-137, ocorrido em Goiânia em setembro de 1987. Ao POPULAR, a defesa do militar disse que foi concedida uma decisão em mandado de segurança, mas o Estado interpôs recurso alegando prescrição. Porém, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) negou o recurso e manteve o direito dele à promoção. A promoção foi publicada no Diário Oficial do Estado de quinta-feira (25).\nA Justiça reconheceu que a atuação desempenhada pelo militar se enquadrava nos requisitos legais para a promoção por ato de bravura, determinando, assim, a promoção ao posto de Subtenente. O caso representa um importante reconhecimento não apenas da trajetória do nosso cliente, mas também da valorização dos militares que, em situações excepcionais, colocam a própria vida em risco no cumprimento do dever", explicou a advogada Samira Carneiro.