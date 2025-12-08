-PMs e advogada são presos por agiotagem e violência em Goiás (1.3344052)\nO sargento da Polícia Militar, Herbert Francisco Póvoa, suspeito de chefiar um esquema de agiotagem e tortura, usava redes sociais para destacar a própria fé: “Deus sabe e sonda meu coração”. Em 2024, foi candidato a vereador por Luziânia pelo Partido Liberal (PL) e também fez menção a sua religiosidade em uma postagem: “Deus, Pátria, Família e Liberdade!”. Ele e a esposa, a advogada Tatiane Meireles, e mais dois policiais militares foram presos.\nDeus sabe e sonda meu coração, por isso me honra desde quando vim ao mundo, sou um vencedor, só agradeço meu Deus pela minha fé, pela sua misericórdia e pelas orações da minha esposa que chegam até a ti meu pai, honras e glórias são dadas a ti”, declarou.\nHerbert Póvoa foi candidato a vereador por Luziânia. Vestido com a farda da Polícia Militar, o sargento agradeceu a Deus (Reprodução / Instagram Herbert Póvoa)