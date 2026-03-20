O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) determinou que a Prefeitura de Goiânia convoque, de forma imediata, os candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2020 para a área da saúde. Dentre os 385 profissionais apontados, estão 49 médicos e 45 odontólogos. O documento considerou que há um déficit de mais de 500 servidores na rede municipal de saúde e argumentou sobre a necessidade de encerrar a prática de contratações temporárias.\nA decisão ocorreu nesta quarta-feira (18) durante votação de pauta de urgência do conselheiro Humberto Aidar. Segundo o tribunal, o prefeito Sandro Mabel e o secretário de saúde, Luiz Gaspar Machado Pellizer, foram notificados para cumprir a determinação em um prazo máximo de 5 dias.\nEm nota ao POPULAR, a Prefeitura informou que está “adotando as medidas necessárias para cumprimento da decisão”, dentro do prazo estabelecido.