Com uma rede marcada por unidades antigas e com déficits estruturais, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia defende que tem concentrado esforços na construção de novas unidades de urgência na capital. Nesse sentido, a secretaria quer descentralizar recursos para que as próprias unidades possam realizar manutenção e comprar materiais de limpeza, higiene e itens do dia a dia. Em entrevista ao POPULAR, o titular da pasta, Luiz Pellizzer, também destacou a viabilização de novos centros de atenção psicossocial (Caps) e de uma policlínica na capital.\nNesta segunda-feira (11), durante participação no programa Jackson Abrão Entrevista, o secretário afirmou que a Prefeitura prepara um processo licitatório para implantar telemedicina na rede de urgência, com previsão de lançamento nos próximos 45 dias. Segundo a SMS, 78% dos atendimentos nas unidades de urgência são de menor complexidade e poderiam ser resolvidos por telemedicina ou pela atenção primária, o que ajudaria a aliviar a pressão das urgências. Pellizzer ainda contou que os chamamentos públicos para a gestão das maternidades municipais, atualmente administradas por contratos emergenciais, devem ser lançados ainda neste semestre.