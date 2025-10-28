Após episódios de superlotação no Hospital Estadual de Urgências de Goiás (Hugo) e no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e diante da impossibilidade de ampliar o número de leitos estaduais, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) tem adotado medidas para otimizar a ocupação e integrar a rede, com o objetivo de evitar que o problema se repita. As equipes do Hugo e do Hugol passaram a realizar reuniões diárias para discutir o fluxo de atendimentos e definir ações de contingência. Além disso, encontros semanais com as unidades estaduais de Anápolis e Aparecida de Goiânia reforçam a articulação dos serviços.\nNo começo de outubro de 2025, o Hugo viveu episódios de superlotação, com pacientes acomodados nos corredores da unidade. No dia 6, uma vistoria do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) no hospital apurou denúncias nessa área. A partir disso, será elaborado um relatório pelo conselheiro Sebastião Tejota, responsável pelo caso, que ainda não foi concluído.