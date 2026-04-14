A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ampliou a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume), que passou de 249 para 315 itens ofertados em unidades de atenção básica e de urgência. A atualização contempla desde pacientes acometidos por infarto e acidente vascular cerebral (AVC) até usuários que buscam medicamentos em postos de saúde e ambulatórios especializados.\nConforme portaria publicada no Diário Oficial do Município (DOM) na última sexta-feira (12), a Prefeitura de Goiânia tem até 180 dias para iniciar a disponibilização dos medicamentos incorporados à nova versão. Segundo a Gerência de Assistência Farmacêutica, o prazo é necessário para a realização dos processos de licitação, aquisição, armazenamento e distribuição dos medicamentos nas unidades. A SMS não informou o impacto orçamentário da ampliação da lista de medicamentos ofertados.