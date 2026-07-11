A Saúde de Goiânia possui ao menos 1,6 mil vagas em aberto para cargos efetivos, quantitativo previsto em lei municipal para áreas como medicina e enfermagem. Apesar da vacância, a Prefeitura de Goiânia defende que “a demanda real e sustentável” é de apenas 279 profissionais e planeja suprir a carência com o chamamento majoritário de agentes comunitários, enfermeiros e técnicos, medida que a gestão classifica como fiscalmente viável. Na prática, o déficit afeta o funcionamento de salas de vacinação e farmácias, além de impactar negativamente na cobertura das equipes de saúde da família (ESFs).\nAs 1,6 mil vagas constam em um despacho, de agosto de 2025, da Secretaria Municipal de Administração (Semad), que trata dos autos de convocação dos aprovados no concurso público ocorrido em 2020. O documento indica que há vagas disponíveis para preenchimento imediato na Saúde, sendo 211 para especialista em saúde; 430 para técnico em saúde; mil para médico; e 16 para analista em Obras e Urbanismo. O documento foi assinado pela Diretoria de Gestão de Pessoas e Escola de Governo Darci Accorsi.