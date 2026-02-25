A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai manter o chamamento do Edital 003/2025, que prevê a contratação de até 1,8 mil médicos credenciados. A informação foi divulgada pelo secretário de Saúde de Goiânia, Luiz Pellizzer, na manhã desta terça-feira (24). Segundo ele, 798 médicos já foram convocados pela pasta e cerca de 100 profissionais ainda podem ser chamados para formar cadastro reserva e evitar desassistência na rede.\nNa sexta-feira (20), liminar determinou que a SMS se abstenha de rescindir antecipadamente os contratos dos médicos credenciados na Prefeitura e que não exija adesão compulsória ao novo edital como condição para a continuidade dos serviços. A medida vale até nova decisão do juízo. A secretaria já informou que vai recorrer judicialmente.\nA decisão da última foi assinada pelo juiz substituto Clauber Costa Abreu, com atuação na 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). O mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, foi impetrado pelo Sindicato dos Médicos no Estado de Goiás (Simego) para impedir a rescisão antecipada dos contratos de credenciamento de médicos firmados com a SMS com base nos Editais nº 001/2022 e nº 006/2024.