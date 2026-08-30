O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás (Sebrae Goiás) abriu inscrições para a 4ª edição do seu programa de trainee. São oferecidas seis vagas de nível superior com atuação em Goiânia e em agências regionais do estado. O salário é de R$ 5.521,88, além de benefícios como plano de saúde, previdência privada, seguro de vida, auxílio-alimentação e vale-transporte.\nOs interessados podem se candidatar até o dia 9 de setembro. Para participar, os candidatos devem pagar uma taxa de inscrição de R$ 100.\nO inscrito passará por três etapas de avaliação: análise documental e de requisitos obrigatórios, prova de conhecimentos (objetiva e discursiva) e entrevista individual por competências. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 3 de dezembro.\nO edital completo, os comunicados oficiais e as inscrições estão disponíveis no site do Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG). Os selecionados serão contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) por um período inicial de um ano, que pode ser prorrogado por 12 meses.