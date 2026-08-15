Um total de 2.628 profissionais é o contingente apontado como necessidade atual de pessoal efetivo na rede municipal de ensino de Goiânia, segundo informações apresentadas pela própria Secretaria Municipal de Educação (SME) ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO), presentes em relatório da Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal do tribunal, elaborado em março deste ano. O déficit abrange funções como agentes de apoio educacional, assistentes administrativos educacionais, auxiliares de atividades educativas, pedagogos e intérpretes de Libras. A SME, porém, afirma que o número não deve ser interpretado automaticamente como equivalente ao de cargos efetivos vagos e disponíveis para nomeação.\nEm nota, a SME destacou que “necessidade de pessoal, vacância de cargo e disponibilidade para nomeação são conceitos distintos e dependem da análise da situação funcional e da necessidade efetiva de cada cargo na estrutura da Rede” e que o dimensionamento do quadro de pessoal é realizado a partir da modulação, instrumento técnico que considera, entre outros fatores, o número de estudantes e turmas, a organização e a demanda de cada unidade educacional, a carga horária dos profissionais, a lotação dos servidores e os afastamentos legais.