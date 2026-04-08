Sede da Secretaria de Estado da Saúde, no Parque Santa Cruz (Wildes Barbosa / O Popular)\nA Secretaria de Estado da Saúde (SES) ficará com cerca de 60% do novo Centro Administrativo do governo de Goiás, em Goiânia, instalado em um prédio de 15 andares na Avenida Anhanguera, no Centro da capital. No edifício funcionava a sede da superintendência regional da Caixa Econômica Federal em Goiás. O local abrigará também a Secretaria de Estado da Administração (Sead) e o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Goiás).\nO edifício, conhecido como Corporate Financial Center, tem 26 mil metros quadrados de área construída, três níveis de subsolo e cinco elevadores. A previsão é de que mais de dois mil servidores passem a trabalhar no local.\nDe acordo com a divisão anunciada pelo governo, o Procon Goiás ocupará os subsolos do prédio. Já a Sead ficará instalada no 1º, 2º e 3º andares. A maior parte do imóvel será destinada à Secretaria da Saúde, que utilizará parte do subsolo, o térreo e os andares do 4º ao 15º.