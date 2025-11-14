-VÍDEO: Secretaria de Meio Ambiente investiga a morte de peixes no Rio Claro, em Caçu (1.3337159)\nA Secretaria de Meio Ambiente de Caçu investiga a morte de peixes registrada no Rio Claro após moradores encontrarem dezenas de animais, principalmente da espécie mandi, boiando em um trecho próximo a cidade. Amostras de água e dos peixes foram recolhidas para análise em Goiânia.\nEm nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Caçu informou que “as equipes técnicas estão acompanhando a situação e realizando as análises pertinentes para identificar as causas do ocorrido e adotar as medidas cabíveis” (leia ao final da matéria a nota completa).\nAinda não há orientações específicas sobre restrições de pesca, banho ou consumo de peixes no trecho afetado, e novas medidas devem ser definidas após a conclusão dos laudos.