A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia contratou uma empresa para reorganizar o serviço de raio-X na rede municipal de urgência, após semanas de reclamações sobre a falta de exames de imagem nas unidades da capital. Segundo informações do secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer, a homologação da empresa vencedora ocorreu na última sexta-feira (8). “Ela terá a responsabilidade de colocar 100% para funcionar”, disse em entrevista ao POPULAR nesta segunda-feira (11).\nSegundo o secretário, a empresa terá de garantir o funcionamento dos aparelhos até mesmo em unidades com limitações estruturais, como o Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) Bairro Goiá. De acordo com ele, apesar da troca da rede de fiação e do transformador, a unidade ainda não possui estrutura adequada, mas há possibilidade de soluções tecnológicas. “Alguns aparelhos modernos conseguem fazer isso. É tipo uma bateria, mas funciona mais como um capacitor, que fica com a energia armazenada. Aí, quando você dá o disparo dos raios-X, isso não sobrecarrega a rede de energia”, explicou.