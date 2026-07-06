A secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) selecionou uma startup de inteligência artificial para identificar mortes em tempo real e, assim, aumentar a chance de doação de córneas no estado. Segundo a gerente de transplantes da SES-GO, Katiuscia Christiane Freitas, a ideia é reduzir a lista de espera, que hoje conta com cerca de 1.900 pessoas.\nÉ a maior lista e é onde temos a maior possibilidade de ter doações, porque o número de óbitos em Goiânia e na região metropolitana é muito grande. O problema é que a informação desse óbito muitas vezes não chega em tempo hábil para podermos oferecer à família o direito à doação”, explicou a gerente em entrevista ao POPULAR.\nO projeto foi desenvolvido no âmbito do programa GovTech, que busca soluções inovadoras para o serviço público. De acordo com a SES-GO, a Central de Transplantes selecionou a baixa notificação de óbitos por parada cardiorrespiratória como um dos principais gargalos a serem resolvidos. Diferente de outros órgãos, que dependem de morte encefálica, as córneas podem ser doadas em casos de parada cardíaca comum.