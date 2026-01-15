A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) acumula, desde 2020, quatro exercícios consecutivos sem aprovação das contas pelo Conselho Estadual de Saúde (CES). Relatórios Anuais de Gestão (RAGs) referentes a 2020, 2021, 2022 e 2023 foram analisados ou apreciados pelo colegiado, que aponta falhas na prestação de contas, no controle dos gastos e na comprovação da aplicação dos recursos públicos. A SES, por sua vez, reconhece a reprovação formal apenas dos exercícios de 2021 e 2022 e afirma que ainda não houve manifestação conclusiva do conselho sobre os anos de 2020 e 2023.\nO último exercício aprovado pelo CES foi o de 2019, com ressalvas. A partir de 2020, nenhuma prestação de contas obteve aprovação definitiva do colegiado. As reprovações de 2021 e 2022 foram formalizadas nas Resoluções nº 43/2025 e nº 44/2025, publicadas em 4 de novembro de 2025, após análise dos Relatórios Anuais de Gestão. Segundo informações repassadas pelo conselho, o RAG de 2023 foi apreciado pelo conselho no fim de 2025, com deliberação pela reprovação, atualmente em fase de contestação administrativa por parte da pasta.