Goiás registrou, nesta sexta-feira (3), os três primeiros casos suspeitos de intoxicação por metanol. As pessoas afetadas são moradoras de Itapaci, Padre Bernardo e Formosa, com idades entre 20 e 47 anos. Duas delas estão entubadas e em estado grave. Todas consumiram bebidas alcoólicas antes de apresentarem sintomas. Mesmo com os casos ainda sob investigação, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) conseguiu, junto ao Hospital das Clínicas (HC), 27 ampolas de etanol, substância utilizada como antídoto ao metanol, e as enviou aos hospitais estaduais de Uruaçu e Formosa, onde dois dos pacientes estão internados.\nEm Itapaci, no Vale do São Patrício, trata-se de uma mulher de 25 anos. Ela passou mal após consumir álcool enquanto visitava uma cachoeira em Guarinos, cidade vizinha. A paciente está internada no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, desde a última quarta-feira (1º). Ela encontra-se entubada, sedada e em estado grave, sob os cuidados da equipe multidisciplinar da unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital.