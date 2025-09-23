A Prefeitura de Goiânia prevê gastar cerca de R$ 33,6 milhões com a aquisição de uniformes escolares para os estudantes da rede municipal de educação em 2026. A proposta é instituir o programa Meu Uniforme, por meio do qual os estudantes receberão um auxílio financeiro anual, repassado via crédito eletrônico, para a compra dos itens em estabelecimentos credenciados. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), a formatação do projeto ainda está em finalização.\nA aprovação sem ressalvas do programa pelo Comitê de Controle de Gastos da Prefeitura foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) da última quarta-feira (17). O valor unitário médio dos kits é de R$ 240,45, para a educação infantil e o ensino fundamental, e de R$ 133,45, para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A previsão é de que 127,3 mil estudantes sejam atendidos em 2026. Há, ainda, uma projeção de aumento de 10% nos gastos para os exercícios de 2027 e 2028 (veja quadro).