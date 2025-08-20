A Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) de Goiânia contratou sem licitação, por R$ 2,25 milhões, a Engenho Assessoria Contábil, empresa de Jales (SP) cujo sócio-administrador, o contador Kleber da Cunha Ota, é colega de pós-graduação do titular da pasta, Valdivino de Oliveira, e desde 2024 escreveu artigos acadêmicos com o secretário. Os dois fazem doutorado em Administração Pública no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), em Brasília. Outras duas pessoas ligadas à empresa contratada também estão matriculadas no mesmo curso.\nA Sefaz assinou com a Engenho no começo de junho e prevê a realização de um curso de capacitação para servidores da Sefaz e um trabalho de planejamento organizacional dentro da secretaria. Valdivino diz que o objetivo da contratação é a prestação de serviços técnicos especializados em planejamento governamental, voltados à modernização da gestão pública, à racionalização contábil e fiscal e à capacitação de servidores. Ainda segundo ele, a escolha pela Engenho se deu por causa dos mais de 20 anos de experiência da empresa nesta área.