O secretário e genro do prefeito de Itumbiara, no Sul de Goiás, atirou contra os filhos e se matou em seguida no condomínio onde morava na cidade, na madrugada desta quinta-feira (12). A Polícia Militar de Goiás (PMGO) confirmou o caso à TV Anhanguera.\nOs meninos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Estadual de Itumbiara, mas um deles não resistiu aos ferimentos. O outro passou por cirurgia e seu estado é considerado grave, segundo informações da TV Anhanguera.\nO filho mais velho, de 12 anos, chegou a ser levado para o Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), mas não sobreviveu. O mais novo está internado em estado gravíssimo no Hospital Estadual da cidade.\nA 12 horas atrás, Thales Machado havia publicado em rede social um vídeo dos filhos em uma aula de Jiu-Jitsu com a seguinte legenda: "Que Deus abençoe sempre meus filhos. Papai ama muito".