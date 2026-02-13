Núcleo de Defesa da Mulher reforça que a responsabilidade é exclusiva do agressor e alerta para os riscos de culpabilização e exposição da mãe das vítimas nestes casos (Reprodução/Facebook Thales Machado)\nO secretário de Governo de Itumbiara, Thales Machado, de 40 anos, que matou o filho Miguel Araújo Machado, de 12 anos, baleou o filho mais novo, de 8, e, em seguida, se matou cometeu violência vicária, segundo Ludmila Fernandes, coordenadora do Núcleo Especializado de Defesa da Mulher da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO).\nAtos de abuso, de violência, feminicídio são crimes e ferir os filhos para atingir a mãe, para punir a mãe, tem nome. Isso se chama violência vicária. Neste momento, a Defensoria Pública do Estado de Goiás, assim como o Núcleo de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher, reforça que a responsabilidade é sempre de quem comete a violência, independente do comportamento, da roupa ou da voz de quem está do outro lado”, afirma.