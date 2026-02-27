As crianças foram assassinadas pelo pai na madrugada do dia 12, em Itumbiara (Reprodução / TV Anhanguera e Instagram Dione Araújo)\nOs netos do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo (UB), estavam dormindo quando foram baleados pelo pai, concluiu a Polícia Civil de Goiás (PCGO). De acordo com a investigação, o crime ocorreu entre 23h40 e meia-noite. Segundo o delegado do caso, Felipe Sala, o prefeito chegou minutos após a tragédia com Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e Benício Araújo, de 8. O secretário Thales Machado também tirou a própria vida.\nThales também chegou a enviar uma foto à sua companheira monstrando os meninos dormindo e realizando ali palavras de ameaça, já programando o mal que faria a eles”, disse o delegado.\nSala pontuou que as imagens são fortes e, por isso, não seriam divulgadas. Ele descreveu a cena: “Os garotos se encontravam exatamente na posição em que eles receberam os disparos. Eles estavam deitados, os dois com a face esquerda no travesseiro e ambos receberam disparos de arma de fogo na têmpora direita”.